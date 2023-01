Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

A guerra não impediu que na Ucrânia os cristãos ortodoxos saíssem às ruas para celebrar esta quinta-feira o dia da Epifania. Pelo país, os devotos assistiram a missas e, os mais corajosos, mergulharam em lagos e rios gelados (outros até em piscinas) para assinalar a data.

WATCH: People dove into icy water across Russia and Ukraine to celebrate Orthodox Epiphany. The ritual commemorates the baptism of Jesus Christ in the Jordan River pic.twitter.com/GFDtua25si

— Reuters Asia (@ReutersAsia) January 19, 2023