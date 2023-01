Já foram revelados os planos para a coroação do Rei Carlos III, ou fim de semana da coroação, como indica em detalhe o comunicado que foi conhecido este sábado.

As cerimónias arrancam a 6 de maio, começando por uma cerimónia na Abadia de Westminster e só terminam a 8 de maio. Buckingham refere que a cerimónia da coroação, o primeiro momento deste conjunto de eventos, vai ser conduzida pelo Arcebispo de Cantuária e pretende “refletir o papel do monarca hoje em dia e olhar para o futuro, ao mesmo tempo em que estará enraizado nas tradições de longa data”. Depois da cerimónia, o Rei e a Rainha Consorte regressam ao Palácio de Buckingham para um cortejo cerimonial. Nesse cortejo, estarão acompanhados dos restantes membros da família real britânica. E está prevista a clássica aparição na varanda do palácio.

???? Communities across the UK will be encouraged to come together to celebrate the Coronation with events including Big Lunches, volunteering days and a concert in the grounds of Windsor Castle which will be open to a public ballot. — The Royal Family (@RoyalFamily) January 21, 2023

“Haverá várias oportunidades de as pessoas celebrarem juntas esta histórica ocasião”, é explicado. Uma delas será no domingo, 7 de maio, com um “concerto especial de coração”, que vai decorrer no Castelo de Windsor e que será transmitido pela BBC, a estação de serviço público britânica. É explicado que haverá bilhetes à venda para o concerto, que terá “ícones globais da música e estrelas contemporâneas, juntas numa celebração desta ocasião histórica”, mas que também será feito um “sorteio nacional”. Esta será a hipótese de ganhar bilhetes – está previsto que “milhares” de britânicos possam ir de forma gratuita ao vencerem o sorteio organizado pela BBC.

Ao longo dos últimos anos, o Rei Carlos tem estado ligado a ações de voluntariado. É explicado que o concerto vai ter voluntários de muitas associações de caridade na assistência e que contará com a participação de um corpo especial. “Além das estrelas do concerto, o espetáculo vai contar com uma aparição exclusiva do Coro da Coroação”, um grupo “diverso criado a partir das comunidades corais do Reino Unido” e com cantores amadores. Este coro vai também contar com refugiados, trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde, cantores da comunidade LGBTQ+ e intérpretes de língua gestual. Além disso, haverá um Coro virtual, “composto por cantores da Commonwealth”.

Mas a “peça central” do concerto de coroação, é referido em comunicado, será o momento “Lighting up the Nation”, em que o “país vai unir-se para celebrar junto à medida que localizações emblemáticas do Reino Unido são iluminadas usando projeções, lasers, drones e outras iluminações.”

Também no domingo vai existir o “Big Lunch”, uma “ação nacional de celebração e amizade”, diz o comunicado. A ideia é que as pessoas se possam juntar para acompanhar as cerimónias de coroação em espaços públicos, como parques, jardins e espaços comunitários, partilhando refeições.

Na segunda-feira, quando terminam os planos da coroação, haverá o “Big Help Out”, que pretende incentivar a participação em ações de voluntariado.