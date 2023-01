Há 25 anos, as primeiras páginas dos jornais norte-americanos denunciavam um escândalo que marcaria a história do país: o Presidente Bill Clinton era investigado por ter um caso com uma estagiária na Casa Branca, em Washington.

A polémica, que desencadeou um julgamento político contra Clinton no Congresso norte-americano, mudou a vida de Monica Lewinsky, a jovem com quem o então Presidente se tinha envolvido, quando ela tinha 21 anos.

Na altura, Clinton, o 42.º Presidente dos Estados Unidos da América, tinha 52 anos e uma filha adolescente e estava casado com Hillary Clinton há mais de duas décadas — mas foi a estagiária quem se tornou o centro das atenções da imprensa, com o caso a tornar-se conhecido como o “Escândalo Lewinsky”.

Agora, que passam 25 anos desde que o caso veio à tona, Lewinsky, que se tornou uma ativista contra o assédio e tem hoje 49 anos, escreveu um artigo para a revista Vanity Fair a enumerar as 25 coisas que mudaram desde 1998 na sociedade norte-americana — e na sua própria vida. E uma delas prende-se exatamente com a forma como o caso foi recebido.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.