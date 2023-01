A saída parecia mais do que certa. A aproximação do Tottenham foi feita ao longo de toda a semana, o lateral nem sequer foi titular na meia-final da Taça da Liga contra o Arouca e despediu-se dos adeptos após a derrota com o FC Porto na final da competição. Em Leiria, de lágrimas nos olhos e a bater com a mão no peito, Pedro Porro confirmou que ia deixar o Sporting. Agora, porém, o negócio parece estar perto de cair.

De acordo com o The Athletic, o Tottenham estará perto de desistir da contratação do lateral espanhol depois de o Sporting ter rejeitado os termos do acordo proposto. Segundo o jornalista David Ornstein, especialista no mercado de transferências, Frederico Varandas terá prometido a Pedro Porro que viabilizava a saída depois da final da Taça da Liga — mas agora terá recuado e colocado novos entraves nas negociações com os spurs, que já tinham fechado os detalhes pessoais com o jogador.

???? Tottenham move for Pedro Porro is off after Sporting Lisbon reneged on terms of proposed deal. 23yo distraught after #SportingCP president told right wing-back that following Saturday’s League Cup final he would be allowed to leave @TheAthleticFC #THFC https://t.co/K7iBJUBNmj — David Ornstein (@David_Ornstein) January 30, 2023

Neste contexto e a menos de 48 horas do final do mercado de inverno (que encerra de terça para quarta-feira, de 31 de janeiro para 1 de fevereiro), a ida de Pedro Porro para a Premier League parece ser agora um cenário distante e complicado de se concretizar. Uma reviravolta que terá partido do lado do Sporting e surpreendido o lateral espanhol, que no sábado abandonou o relvado do Estádio Dr. Magalhães Pessoa com a certeza de que tinha realizado o último jogo pelos leões e iria mudar-se para a Premier League. Inclusivamente, o conjunto leonino parecia já mexer-se no sentido de encontrar um substituto para a direita da defesa, com o também espanhol Héctor Bellerín, do Barcelona, a ser o favorito de Rúben Amorim.

No fim de semana, quando parecia certo que Porro iria reforçar o Tottenham, as principais informações indicavam que o negócio seria fechado acima do valor de cláusula de rescisão de 45 milhões de euros — com o jornal Record a falar num montante final de 48 milhões. Adicionalmente, as derradeiras discussões tinham garantido que o Sporting iria receber o valor em causa de forma integral através da antecipação de receitas que já estavam asseguradas por parte do clube inglês.

Tudo apontava para que, entre todos os montantes em causa, o Sporting tivesse um lucro líquido em seis meses a rondar os 27,5 milhões de euros com o jogador. Expliquemos: no verão, após dois anos de empréstimo, os leões exerceram a cláusula de opção junto do Manchester City e contrataram o espanhol a título definitivo por 8,7 milhões, ficando os ingleses com 30% da mais-valia de uma futura venda. Agora, perante os 48 milhões oferecidos pelo Tottenham, e sem ser conhecido ainda quem iria cobrir os mecanismos de solidariedade, os citizens teriam direito a cerca de 11,8 milhões e o conjunto de Alvalade encaixaria 36,2 milhões.