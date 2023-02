(Em atualização)

O deputado social-democrata Paulo Rios de Oliveira reiterou, esta sexta-feira na Assembleia da República, a necessidade de “apurar realmente o que aconteceu” na TAP “e como foi possível chegar a este ponto”.

“Há duas coisas que espantam o PSD. A primeira é, como é que perante tudo isto, o Partido Socialista se limita a abster. Ele que deveria ser o primeiro interessado em apurar até ao fim o que aconteceu e o que está a acontecer na TAP”, começou por dizer o deputado.

“Quando falamos na gestão da TAP, há um conjunto de trapalhadas, embustes, mentiras e dinheiro desbaratado. É preciso perceber onde estava o dono, onde estava o Estado. Como foi possível atirar para cima daquela empresa a fortuna de 3.200 milhões [de euros] quando tudo foi feito, gerido, organizado e estruturado desta maneira?”, questionou Rios de Oliveira

Declarando que “o silêncio do Partido Socialista e do Governo é insuportável”, o deputado do PSD apontou que o seu partido “tem vindo a insistir para que tudo seja apurado”, defendendo que, quando isso acontecer, “tem de haver consequências políticas. “Começamos a perceber bem de mais porque é que o PS não tem nenhum entusiasmo com esta comissão de inquérito”, concluiu.

Rios de Oliveiras foi um de várias deputados da oposição que reagiram durante a manhã à nova notícia relativamente à TAP. Esta quinta-feira à noite, o Jornal Económico e CNN Portugal avançaram que o bónus que a CEO, Christine Ourmières-Widener, pode receber da companhia aérea caso cumpra o plano de reestruturação até 2025 pode chegar aos três milhões de euros. Contudo, o contrato que regula o valor ainda não foi ratificado pela assembleia-geral da empresa, podendo, por isso, tornar-se inválido.