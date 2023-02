O Sporting venceu o FC Porto por 80-74 em jogo da Primeira Liga de basquetebol. No Pavilhão João Rocha, os leões lideraram a partida logo de início e conseguiram somar nova vitória diante do rival, mesmo que os números finais aparentem que a partida foi mais equilibrada do que se verificou.

Na reedição da meia-final da Taça Hugo do Santos, o FC Porto tentava vingar a eliminação perante o rival Sporting. Em meados de janeiro, em Gondomar, os leões venceram por 97-84. O FC Porto chegava com um saldo em clássicos de duas vitórias e duas derrotas, incluindo os confrontos com o Benfica e o Sporting esta temporada por se tratarem dos três primeiros classificados da Liga. Os leões venceram três e perderam dois. Previa então um duelo renhido no Pavilhão João Rocha.

A equipa verde e branca, treinada por Pedro Nuno, que já tinha somado quatro desaires na temporada, entrava em campo com o jovem André Cruz no cinco inicial. Com o ímpeto de jogar em casa, o Sporting saiu na frente do encontro com um primeiro parcial de 20-13 no primeiro período. O FC Porto, orientado por Fernando Sá, reagiu nos segundos dez minutos, vencendo por 16-19 e deixando as duas equipas separadas por apenas quatro pontos ao intervalo.

O Sporting chegou a conseguir uma vantagem de 17 pontos e dominou o terceiro período com um 21-13. Os minutos finais trouxeram algum relaxamento por parte dos leões que tiveram um novo parcial negativo (23-29) e viram o resultado fixar-se em 80-74.

No capítulo individual, Teyvon Myers foi o melhor marcador do encontro com 26 pontos. Do lado do Sporting, Marcus Lovett Jr. anotou 25. O leão Joshua Patton brilhou na defesa com dois desarmes de lançamento.

Ambas as equipas estiveram pouco inspiradas da linha dos três pontos com percentagens abaixo dos 20%, o que, no caso do FC Porto se pode justificar devido à ausência do atirador Max Landis por lesão. A equipa sportinguista beneficiou muito dos 18 pontos conseguidos através de segundas oportunidades que surgiram na sequência de 17 ressaltos ofensivos. Os jogadores de Pedro Nuno também capitalizaram os turnovers com 18 pontos conseguidos após perda de bola portista.

Esta foi a sexta vitória seguida do Sporting. O FC Porto, depois do desaire europeu contra os alemães do Niners Chemnitz, soma novo resultado negativo. Ainda assim, os portistas. O Benfica lidera o campeonato com mais uma vitória que os dragões que têm menos um jogo.