O presidente do PSD afirmou esta terça-feira que o grupo parlamentar social-democrata vai pedir a audição da presidente demissionária da Agência Nacional de Inovação (ANI) no parlamento para apurar que condições lhe faltaram para “prosseguir a sua tarefa”.

“O nosso grupo parlamentar vai chamar à Assembleia da República a senhora presidente, agora demissionária, da Agência Nacional de Inovação, porque é importante percebermos o que é que está a acontecer numa agência que é determinante para a investigação e o desenvolvimento em Portugal”, disse Luís Montenegro aos jornalistas, em Figueira de Castelo Rodrigo, Guarda, depois de visitar um criador de gado ovino e bovino e de ter participado num encontro com agricultores, no âmbito da iniciativa “Sentir Portugal”.

A presidente da ANI, Joana Mendonça, demitiu-se na segunda-feira, em carta dirigida ao presidente da Mesa da Assembleia Geral, e ministro da Economia, António Costa e Silva.

“Ao abrigo do artigo 27.º do estatuto do gestor público, venho apresentar a minha renúncia ao cargo de presidente da Agência Nacional de Inovação, ANI, por considerar já não estarem reunidas as condições para exercer o meu cargo e as suas funções”, escreveu Joana Mendonça a abrir o documento, a que a Agência Lusa teve acesso.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Segundo o líder do PSD, “não é comum que a responsável cimeira de uma agência como a Agência da Inovação se demita e assuma publicamente a falta de condições para prosseguir a sua tarefa”.

“E é importante que o Parlamento, e através dele o país, possam, precisamente, ter uma certeza sobre que condições são essas que estão a faltar ao exercício da sua ação”, disse Luís Montenegro.

A Agência Nacional de Inovação tem o seu capital subscrito em partes iguais pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, através da FCT — Fundação para a Ciência e a Tecnologia (50%), e pelo Ministério da Economia, através do IAPMEI (50%).

O presidente do PSD, Luís Montenegro, está esta semana na Guarda, o sexto distrito escolhido no âmbito da iniciativa “Sentir Portugal”, realizada na sequência do compromisso que assumiu no 40.º Congresso, de passar uma semana por mês, nos diferentes distritos do país.

A iniciativa “Sentir Portugal” do presidente do PSD arrancou na segunda-feira na cidade da Guarda, seguindo pelos vários concelhos do distrito até sexta-feira, com o objetivo contactar com a realidade local e dialogar com os cidadãos, famílias, municípios e instituições.