No final das declarações sobre o assunto, António Costa Silva terminou a lembrar que a privatização da TAP não é um dossier sob sua tutela. “O dossier não é gerido por mim, não gostaria de fazer muitos comentários sobre a TAP”. Mas já tinha falado do dossier em Espanha. Numa entrevista a um jornal espanhol, puxou a Iberia para o processo e agora explica que o seu propósito foi o de chamar o maior número de possíveis candidatos ao processo de venda.

“A Iberia e outros operadores internacionais interessados podem participar na mesma”, afirmou o ministro da Economia ao jornal espanhol, acrescentando que a “conectividade com o hub do aeroporto de Barajas impulsionaria tanto o turismo como a economia do país e nesta matéria tanto a TAP, como a Iberia, jogam um papel importante”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A TAP já tinha estado na troca de palavras entre André Ventura, do Chega, e Costa Silva e voltou com Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Ventura acusou o ministro de “incompetência”, dizendo que leu nas palavras de Costa Silva em Espanha como um apoio à Iberia no processo. “Temos um ministro da Economia que em vez de colocar o vermelho e o verde põe o amarelo e diz que é boa ideia vender à Iberia. É pura e profunda incompetência”, acusou André Ventura, para ouvir Costa Silva responder que a incompetência em relação à gestão e transações de empresas é do deputado do Chega. Porque o que quiz, na entrevista em Espanha, e o seu objetivo é o de “atrair o maior número de empresas. Precisamos de uma proposta da Iberia, da Lufthansa. O maior número de propostas torna o processo competitivo, com benefício para o país. O senhor deputado não compreende como se fazem vendas de empresas”.

O assunto voltou com Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, que, sem surpresas, mostrou oposição à privatização da TAP, mas quis também reforçar as declarações em Espanha de Costa Silva. “Dois ministros [Costa Silva e Fernando Medina] vão a Espanha comunicar à imprensa espanhola que é positivo que a Iberia comprasse a TAP”, com o risco de desaparecimento do hub em Lisboa. “Depois do Estado ter injetado 3,2 mil milhões acha que entregar a TAP à Iberia protege o interesse nacional?”

António Costa Silva, que tinha dito que o Estado não era um bom acionista na Efacec — e acrescentando na resposta que provavelmente também não era no caso da TAP — (“são as minhas opiniões”) –, acabou por dar a sua opinião: “Particularmente penso que não é uma boa solução a Iberia”, reforçando a pretensão de “tentar atrair o máximo de interessados”, assumindo que o “processo de privatuzação está em curso”, e, por isso, “compete-me atrair o maior número de interessados. Se tivermos proposta da Iberia, da Lufthansa muito provavelmente podemos ter uma saída mais benéfica para o dossier”.

Carlos Pereira, do PS, aproveitou s TAP no debate para se virar para o PSD e questionar a venda a David Neeleman e a notícia do Eco de que este teria comprado a TAP com o dinheiro da transportadora.