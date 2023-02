Primeiro estranha-se, depois entranha-se…

É natural que esteja a pensar o mesmo que pensámos quando fomos convidados a testar o blanky – um cobertor pesado feito em sete camadas e revestido 100% a algodão. Mas não abandone a leitura, porque temos coisas surpreendentes para lhe contar. A nossa primeira sensação ao pegar no blanky foi, provavelmente, a mesma que lhe está a passar pela cabeça: “com este peso todo, vou sentir-me claustrofóbico/a e não vou conseguir dormir”. Desfaçamos o mito: o cobertor é pesado, sim, mas a verdade é que dormimos 8h seguidas, aconchegados e sem sentir qualquer tipo de desconforto.

Como é que isso é possível?

Os testes não enganam. Num estudo feito com 450 pessoas, 90% dos participantes confirmaram que passaram a dormir melhor com um cobertor pesado. Os resultados são mesmo incríveis e inesperados por muitas pessoas, mas a verdade é que estes cobertores são usados há mais de 15 anos no auxílio ao tratamento de síndromes como o autismo, a ansiedade ou transtorno obsessivo-compulsivo. Para quem sofre de insónias e não consegue dormir devido ao stress diário, o blanky faz magia, já que o tempo até adormecer diminui significativamente. Mas tudo isto tem uma explicação científica.

Este cobertor, feito com 300 fios de algodão, tem um enchimento de grãos de areia de vidro, fazendo a distribuição perfeita do peso e causando uma sensação de aconchego diferenciadora. Este peso no nosso corpo tem inúmeros benefícios: graças à redução de movimentos durante a noite, a qualidade do sono é substancial. E todos nós sabemos: se dormimos mais horas, sem interrupções, como é que acordamos no dia seguinte? Com mais energia, menos dores musculares e mais motivação para encarar os desafios do trabalho, da parentalidade e da vida social.

Sono bom, saúde melhor ↓ Mostrar ↑ Esconder Um mau sono é responsável por 15% dos casos de Alzheimer e aumenta em 20% a probabilidade de sofrermos um ataque de coração. O Blanky pode ser a solução para viver melhor e deixar de tomar alguma medicação, relacionada, sobretudo, com a ansiedade.

Sabia que... ↓ Mostrar ↑ Esconder … 63% dos utilizadores do cobertor pesado sente uma redução dos níveis de ansiedade?

Pessoas mais felizes ↓ Mostrar ↑ Esconder O gentil aconchego do blanky aumenta os níveis de serotonina, a hormona de felicidade, mas é possível que não se sinta totalmente satisfeito na primeira noite, é preciso tempo para o corpo se habituar. Experimente durante 100 noites o cobertor que comprar e, se não gostar, a Blanky oferece-lhe a troca grátis ou devolução do seu dinheiro. Assim nem há motivos para não experimentar, não é?

Um cobertor que funciona como uma massagem

Há quem descreva a sensação de dormir com este cobertor pesado como um abraço. Acreditamos que seja graças ao método DTP – Deep Touch Pressure – que funciona como uma relaxante massagem, por aplicar pressão localizada nos músculos. É este o método que deixa o corpo relaxar e permite um sono mais relaxado e profundo, diminuindo mesmo a ansiedade durante o dia. No nosso caso, que dormimos 8 horas seguidas com o blanky, os sinais foram visíveis desde o primeiro dia: estávamos tão aconchegados nesse “abraço” que, de manhã, adormecemos! Por isso, à equipa Blanky, eis o nosso desafio: produzir o melhor despertador de sempre.

Saudável e solidária... ↓ Mostrar ↑ Esconder Assim é a Blanky. Por cada 10 cobertores que vendem, oferecem um a uma instituição de autismo ou de tratamento de pessoas com disfunções ao nível do sono.