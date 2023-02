É considerado um dos lançamentos mais aguardados de 2023 para os fãs de videojogos. “The Legend of Zelda: Tears of Kingdom” ficará disponível no dia 12 de maio, mas, esta quarta-feira, a Nintendo partilhou novas imagens do jogo e anunciou o lançamento de uma edição de colecionador.

O segundo trailer oficial do videojogo foi divulgado no final do Nintendo Direct, um evento no qual foram anunciadas novidades sobre alguns dos jogos que chegarão à Switch, a plataforma da empresa, sinalizando que os fãs do universo Zelda podem esperar “uma aventura épica pela terra e pelos céus de Hyrule”, onde cada pessoa “decidirá o seu próprio caminho” nas “extensas paisagens” e “misteriosas ilhas que flutuam nos vastos céus”. Na luta contra as “forças malévolas que ameaçam o reino”, Link contará com “novas habilidades”, incluindo “armas nunca antes vistas e veículos misteriosos”.

“The Legend of Zelda: Tears of Kingdom” terá um custo de 69,99 euros em Portugal, encontrando-se, desde esta quarta-feira, em pré-venda. O The Verge refere que, com este preço, a Nintendo segue os passos da Sony e da Microsoft, que já tinham aumentado o valor pelo qual os seus jogos AAA (que têm maiores orçamentos ou que são “construídos para a próxima geração”) são vendidos.

