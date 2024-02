Surgiram nas redes sociais várias publicações que sugerem que o dono da rede social X (antigo Twitter), da Tesla e do SpaceX, Elon Musk, terá dito que preferia “beber água do esgoto” do que ver a cantora Taylor Swift a atuar no intervalo da Super Bowl, a meio do jogo que decide o campeão de futebol norte-americano. O momento é visto por milhões de espectadores, tendo já recebido as atuações de artistas como Michael Jackson, Beyoncé, The Rolling Stones e Prince.

Nas publicações, não há quaisquer detalhes sobre quando nem onde o magnata teria dito aquelas palavras relativamente a Taylor Swift, uma das cantoras norte-americanas com mais sucesso atualmente. A digressão mundial — chamada “Eras Tour” — da intérprete de canções como “You Belong With Me” e “I Knew You Were Trouble” deverá ser a mais lucrativa de todos os tempos.

Uma pesquisa na internet redireciona estas alegadas declarações de Elon Musk para o site panoperspectives, em que se lê: “Num desenvolvimento recente e surpreendente, Elon Musk fez uma declaração corajosa sobre a próxima Super Bowl. Musk, conhecido pelo seu estilo espontâneo, declarou que preferiu beber água do esgoto do que testemunhar Taylor Swift na Super Bowl.”

O site diz ainda que estas declarações do magnata surgiram na sequência de “rumores” e de uma “grande antecipação” em volta de quem atuaria no intervalo da Super Bowl. “Taylor Swift, um ícone da pop global, foi um dos nomes mais especulados, gerando expectativas na sua base de fãs. No entanto, as palavras de Musk lança uma sombra de dúvida sobre as perspetivas da cantora.”

Não obstante, o site panoperspectives é satírico. Aliás, a própria categoria da notícia é “sátira”. Na descrição do site, lê-se que é um espaço para a promoção de conteúdo “satírico e cómico de eventos da atualidade”. O portal promete trazer uma “mistura única de inteligência, humor e um toque de absurdo no mundo das notícias”.

Conclusão

Elon Musk nunca disse — pelo menos, publicamente — que preferia “beber água do esgoto” a ver a cantora Taylor Swift no intervalo da Super Bowl. A informação surgiu de um site satírico — o panoperspectives — e depois espalhou-se nas redes sociais como tratando-se de um conteúdo verídico, sem que tivesse sido alvo de qualquer verificação.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.