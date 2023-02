Enzo Fernández e João Félix são a simbiose perfeita entre a harmonia que dão à equipa que representam e o caos que provocam em quem defrontam. Da colaboração entre ambos nascem ângulos de passe invisíveis para quem, no mesmo terreno que eles, não os deteta por mera incapacidade de atingir um nível de visão de jogo que a dupla de antigos jogadores do Benfica reúne. Ambos encaixam na perfeição num onze que se queira criativo. O argentino a construir jogo de trás para a frente e a alimentar os homens da frente. O português, emprestado pelo Atlético de Madrid, a trabalhar em espaços reduzidos entre linhas. Muito pelo desempenho de ambos, o Chelsea teve uma primeira parte dominadora na 23.ª jornada da Premier League que não foi capaz de traduzir num resultado que impedisse que, no fim de tudo, a equipa somasse o terceiro empate consecutivo.

Para azar do West Ham, a quem o 1-1 agradou, mesmo que deixe a equipa dependente dos adversários para não cair para zona de de despromoção, João Félix regressou após três jogos de suspensão, tendo a possibilidade de, pela primeira vez, alinhar no onze inicial com Enzo. A química entre ambos notou-se logo durante a semana. “Enzo é boa pessoa. Entrou na equipa dois dias depois de ter chegado e mostrou que é muito bom jogador. É um jogador jovem, muito bom e com margem de progressão. Vai ser um dos melhores médios na Europa”, disse o atacante em conversa com o Diario As.

Também Félix teve direito a elogios, não do melhor jogador jovem do último Campeonato do Mundo, mas do treinador do Chelsea, que saudou o seu regresso. João Félix “é ótimo. Todos vimos o impacto que ele teve no jogo em 60 minutos, antes de ver o cartão vermelho”, afirmou Graham Potter, referindo-se à expulsão do jogador contra o Fulham.

No Estádio de Londres, o West Ham recebia o Chelsea em jogo entre conjuntos a realizar temporadas abaixo das expectativas. À entrada para esta ronda, os hammers ocupavam o primeiro lugar acima da zona de despromoção; a equipa que fez a viagem, não assim tão longa, de Stamford Bridge ocupava o nono lugar.

