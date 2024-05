O internacional italiano Nicolò Zaniolo sofreu uma lesão no pé esquerdo e vai falhar o Euro2024 em futebol, na Alemanha, anunciou nesta quarta-feira o avançado dos ingleses do Aston Villa.

“Infelizmente, tenho de desistir do sonho de representar o meu país numa grande competição. Mas esse dia chegará, tenho a certeza, e será muito bonito”, escreveu o extremo, de 24 anos, na sua conta da rede social Instagram.

Zaniolo sofreu uma microfratura no pé esquerdo no empate do Aston Villa com o Liverpool (3-3), em Birmingham, para a 37.ª jornada da Premier League, na segunda-feira.

Cedido pelos turcos do Galatasaray aos “villans” no início da temporada, o internacional transalpino em 19 ocasiões foi opção para o treinador Unai Emery em 39 encontros, ajudando o clube a garantir o quarto lugar e a presença na próxima edição da Liga dos Campeões, mais de 40 anos depois de ter participado na Taça dos Campeões Europeus.

A Itália, atual campeã europeia e comandada por Luciano Spalletti, está inserida no Grupo B do Euro2024, com Albânia, Espanha e Croácia.