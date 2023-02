A comissão independente que ao longo do último ano investigou os abusos de menores na Igreja Católica em Portugal recomendou aos bispos portugueses uma revisão da imposição do segredo de confissão para os crimes sexuais contra crianças — uma alteração à lei interna da Igreja que o episcopado português já tinha dito antes que nunca admitiria.

“Rever a imposição de sigilo de confissão em matéria de crimes sexuais contra crianças por membros da Igreja Católica”, lê-se no segmento das recomendações à Igreja Católica que surge no final do relatório de 486 páginas, divulgado esta segunda-feira.

