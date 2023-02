Um homem de 46 anos morreu esta terça-feira após ter caído de um carro alegórico no desfile de Carnaval de Almodôvar, no distrito de Beja, que tinha como tema “Saúde e/ou Alimentação”.

Segundo adiantou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Beja ao Correio da Manhã, que avançou a notícia, o alerta foi dado pelas 17h45 desta terça-feira. Foram mobilizados elementos dos Bombeiros de Almodôvar, INEM e GNR, num total de 19 operacionais e cinco veículos, incluindo uma ambulância de suporte imediato de vida (SIV) e um helicóptero, refere a Lusa.

O óbito foi declarado no local. O corpo da vítima foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Beja.

Contactado pela Lusa, o presidente da Câmara de Almodôvar, António Bota, referiu que a vítima mortal integrava o grupo do Motoclube da vila alentejana que participava no corso carnavalesco. O autarca assinalou que a queda aconteceu já depois de o corso ter terminado, quando os elementos do grupo ainda se divertiam.

Depois de dois anos sem se realizar devido à pandemia de Covid-19, o desfile de Carnaval de Almodôvar, organizado pelo município alentejano, arrancou da Praça da República pelas 15h, percorrendo depois as principais ruas da cidade. De acordo com a Rádio Voz da Planície, após o fim do desfile, houve, a partir das 17h, um concerto com a banda “Samba Sem Fronteiras”.

Segundo a Câmara Municipal de Almodôvar, este desfile de Carnaval “é considerado um dos melhores Corsos Carnavalescos da região do Baixo Alentejo e que atrai habitualmente muitos visitantes”, citou a Voz da Planície.

Artigo atualizado com as informações recolhidas pela Lusa