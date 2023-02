22 jogos, nenhuma derrota, 10 vitórias consecutivas. O FC Porto voltava à Liga dos Campeões na melhor fase da temporada, com a luta pelo Campeonato totalmente relançada e já depois de conquistada a Taça da Liga. O momento não podia ser melhor para Sérgio Conceição voltar a Itália, o sítio onde foi tão feliz enquanto jogador de futebol — ainda que, ao longo de dois anos e com uma relação complexa com o treinador, não tenha levantado qualquer título com o Inter Milão que agora reencontrava.

Esta quarta-feira, aliás, funcionava como uma autêntica avenida de memórias para Sérgio Conceição. Para além de Itália e do Giuseppe Meazza onde atuou entre 2001 e 2003, o treinador do FC Porto voltava a cruzar-se com Simeone Inzaghi, com que partilhou balneário na Lazio. E o técnico italiano só tinha elogios para deixar ao antigo colega de equipa.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Inter Milão-FC Porto, 1-0 Oitavos de final da Liga dos Campeões Estádio Giuseppe Meazza, em Milão (Itália) Árbitro: Srđan Jovanović (Sérvia) Inter Milão: Onana, Skriniar (Dumfries, 81′), Bastoni, Acerbi, Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan (Brozovic, 72′), Dimarco (Gosens, 58′), Dzeko (Lukaku, 58′), Lautaro Martínez Suplentes não utilizados: Handanovic, Cordaz, Gagliardini, De Vrij, Bellanova, Asllani, D’Ambrosio, Carboni Treinador: Simone Inzaghi FC Porto: Diogo Costa, João Mário (Gonçalo Borges, 90+2′), Pepe, Marcano, Zaidu, Otávio, Grujic, Uribe, Galeno (Evanilson, 51′), Pepê, Taremi (Wendell, 83′) Suplentes não utilizados: Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, David Carmo, Rodrigo Conceição, Danny Loader, André Franco, Toni Martínez, Stephen Eustáquio, Bernardo Folha Treinador: Sérgio Conceição Golos: Lukaku (86′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Otávio (41′ e 78′), a Dimarco (41′), a Pepê (63′); cartão vermelho por acumulação a Otávio (78′)

“Terei muito gosto em vê-lo. Partilhámos algumas vitórias importantes. Como treinador está a fazer um excelente trabalho, coisas muito boas. O futebol dele é físico e técnico. O FC Porto vem de 10 vitórias consecutivas e é uma equipa forte, técnica e fisicamente. Jogue quem jogar, o Sérgio Conceição é muito forte a organizar a equipa. Somos ambos treinadores jovens. Estive com ele em Roma há ano e meio e vou ter mesmo muito gosto em voltar a estar com ele. O Sérgio vai escolher o melhor caminho para ele. Está a treinar a melhor equipa em Portugal e saberá o que fazer com o futuro”, atirou Inzaghi, que está no Inter Milão desde 2021 depois de dar nas vistas a orientar, precisamente, a Lazio.

