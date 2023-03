A circulação ferroviária na linha de Sintra esteve interrompida na noite desta quarta-feira, depois de ter sido acionado o travão de emergência num comboio que seguia lotado e do qual os passageiros acabaram por ser retirados, após cerca de uma hora.

A informação foi confirmada ao Observador por fonte dos Sapadores de Lisboa, que deu conta de que o alerta foi dado às 20h35.

À CNN, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP avançou que o comboio parou depois de ter sido “acionado o travão mecânico” pelos passageiros. Estes acionaram o travão de emergência “devido à superlotação” dentro do comboio. À Lusa, fonte policial disse que alguns passageiros se sentiram mal, razão pela qual o travão foi acionado.

“Ouviram-se vários gritos, as pessoas não conseguiam respirar e começaram a tentar abrir as portas e a partir as janelas”, disse uma testemunha ao canal de televisão.

O comissário António Dionísio, da PSP, confirmou aos jornalistas no local que apenas um passageiro acabou por precisar de auxílio médico: “Houve uma senhora que se sentiu mal, creio que com um ataque de ansiedade. Foi retirada, assistida e transportada para o hospital de Santa Maria.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os restantes passageiros fizeram o resto do trajeto entre as estações de Sete Rios e Benfica a pé, num “corredor de segurança” organizado pelos agentes da PSP no local — 30 a 35 agentes, segundo o comissário.

Vídeos nas redes sociais mostram a situação no local, com os passageiros a deslocarem-se a pé, ao lado da linha.

Os trabalhadores da CP estão neste momento em greve, havendo por isso circulação reduzida. Esse terá sido o motivo que levou à sobrelotação do comboio.

A circulação foi entretanto reposta. Os passageiros terão sido transportados em dois comboios diferentes. Para travar o acesso à linha onde estava este comboio, foi mesmo usado um outro em sentido contrário.

A CP já disse que vai reagir a este incidente nas próximas horas, através de comunicados, depois de analisar os contornos do que sucedeu. Contactado pelo Observador, o ministério dos Transportes e Infraestruturas ainda não tinha qualquer resposta preparada.

A greve dura até esta quinta à noite

Até às 18 horas desta quarta-feira, desde a meia noite, tinham sido suprimidos em todo o país 748 comboios de um total de 985 que deviam ter circulado. A CP efetuou 239 comboios, cumprindo os serviços mínimos estabelecidos, o que corresponde a um nível de supressão de 75,7%. No serviço de longo curso, a CP suprimiu 43 comboios de 58 programados e no serviço regional não foram realizados 199 comboios de 261 estimados.

Nos urbanos de Lisboa, foram suprimidos 354 comboios de um total de 468 programados e no Porto não se realizaram 150 comboios em 198 estimados.

Os trabalhadores da CP deram início na segunda-feira a mais greves, com a transportadora a alertar para “fortes perturbações” até quinta-feira, num protesto pelo impasse nas negociações salariais que também envolve a Infraestruturas de Portugal (IP).

A CP já tinha alertado na sexta-feira para “fortes perturbações” na circulação dos comboios entre as 00h00 de segunda-feira e as 23h59 de quinta-feira, devido à greve, havendo serviços mínimos decretados para os quatro dias (25%).

A greve foi convocada por vários sindicatos: SINFA, Associação Sindical das Chefias Intermédias de Exploração Ferroviária (ASCEF), Sindicato Independente Nacional dos Ferroviários (SINFB), Sindicato Independente dos Operacionais Ferroviários e Afins (SIOFA), Associação Sindical Independente dos Ferroviários de Carreira Comercial (ASSIFECO), Federação Nacional dos Transportes, Comunicações e Obras Públicas (FENTCOP), Serviços Técnicos Ferroviários (STF), STMEFE – Sindicato dos Trabalhadores do Metro e Ferroviários (STMEFE), Sinafe – Sindicato Nacional dos Ferroviários do Movimento e Afins, Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário (SNTF) e Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (Sintap).