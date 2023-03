A Ucrânia garante que as forças russas ainda não controlam a cidade de Bakhmut, no Donbass, mas reconhece elevada destruição causada pela Rússia e pelo Grupo Wagner. A cidade está “sob forte pressão”, afirmou o relatório diário do Ministério da Defesa britânico, e autarca local acusa Rússia de estar a promover um “genocídio”.

Estes são alguns dos destaques noticiosos deste 374º dia de guerra na Ucrânia. Veja o resumo atualizado dos últimos acontecimentos.

A Ucrânia está a reforçar a região de Bakhmut com “unidades de elite” e a destruir importantes pontes e passagens mas isso não está a ser suficiente para deter os avanços dos militares russos. Há “combate intenso” na cidade de Bakhmut e nas imediações da cidade”, afirma o relatório deste sábado da Defesa britânica.

As forças militares russas “têm como objetivo único o genocídio do povo ucraniano” e usam a tática da “terra queimada”, acusa Oleksandr Marchenko, presidente da câmara da cidade de Bakhmut, uma cidade que está sob forte pressão mas que, garante o autarca, ainda não é controlada pela Rússia.

Uma mulher morreu e dois homens ficaram gravemente feridos quando tentavam atravessar uma ponte improvisada na cidade de Bakhmut. A informação foi prestada pelos membros do exército ucraniano que lhes prestaram assistência. Seriam civis que estariam a tentar fugir da cidade de Bakhmut, a pé, depois de terem sido feitos avisos de que seria muito perigoso alguém tentar fugir de carro.

As forças militares russas bombardearam neste sábado a cidade de Nikopol, no sul da Ucrânia. As autoridades locais falam em vítimas mortais civis, casas destruídas e infraestruturas elétricas atingidas.

O opositor russo Ilya Yashin, que está preso desde o verão passado por espalhar “informação falsa” sobre a guerra, deu uma entrevista onde diz que enquanto Putin estiver no poder não haverá paz. “Enquanto Putin estiver no poder, a guerra – ou, pelo menos, a ameaça de guerra – será permanente“, disse Ilya Yashin, em entrevista ao britânico The Guardian.

Yevgeny Prigozhin, fundador do Grupo Wagner, protagonizou um vídeo difundido neste sábado onde se mostram vários caixões com cadáveres de soldados ucranianos a serem carregados para um camião. Descrevendo os soldados ucranianos de forma elogiosa, Prigozhin indica no vídeo que terá sido filmado perto de Bakhmut, que aqueles cadáveres iriam ser enviados para a capital, Kiev.

ℹ️???? #Wagner hands over to the Ukrainian side the bodies of the eliminated opponents. "We are sending another batch of AFU fighters to our homes," Yevgeny #Prigozhin said. #Russia #Ukraine ???????????????? pic.twitter.com/4UYKBsv5C6

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, saudou neste sábado, na Ucrânia, o “ritmo dos progressos” da candidatura ucraniana à União Europeia (UE), afirmando esperar que as negociações referentes à adesão comecem ainda este ano.

A historiadora Anne Applebaum, vencedora do Prémio Pulitzer, diz que Vladimir Putin está a usar métodos do império soviético na repressão da oposição ao seu regime, embora veja diferenças na propaganda.

Ainda na sexta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, provocou uma sonora gargalhada a uma plateia que o ouvia na Índia quando disse que a Rússia “está tentar parar uma guerra que foi lançada contra nós [os russos]”.

Speaking in India, whose government has been sympathetic to Putin’s claims on Ukraine and helped Moscow mitigate the effect of western sanctions, Lavrov says “the war we are trying to stop was launched against us.”

The audience laughs at him.

pic.twitter.com/7ia9YVZGP6

— max seddon (@maxseddon) March 3, 2023