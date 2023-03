Uma nova subcultura de gangs inspirada num anime japonês está a ganhar destaque nas ruas das principais cidades da Rússia e tem ganhado seguidores na Bielorrússia e Ucrânia. Conhecidos como “Redan PMC”, são uma menção direta ao grupo mercenário Wagner que tem apoiado as tropas de Moscovo.

“Rússia para os russos” é o lema não oficial dos jovens que usam cabelo escuro e comprido e roupa preta com os símbolos de uma aranha e o número “4” — uma referência à série de anime japonesa Hunter x Hunter, onde existe uma organização criminosa intitulada “Spider” (aranha, em inglês).

De acordo com a Newsweek, estes grupos foram já responsáveis por criar desacatos em centros comerciais de cidades como Moscovo, Novosibirsk e São Petersburgo. Os seus alvos principais são cidadãos russos que não tenham aparência eslava e um grupo rival composto por hooligans de futebol designado “offniks”.

1/ #Russia #Moscow

The police began to detain teenagers who look like members of PMC "Redan"

In the St. Petersburg shopping center "Gallery" today about 100 teenagers were detained. https://t.co/psALUgS6R4 pic.twitter.com/ahLX0iCCTU

— David Kime (@CyberRealms1) February 26, 2023