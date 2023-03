Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

A Rússia enfrenta “ameaças diretas” à soberania e segurança, afirmou o Presidente Vladimir Putin durante uma cerimónia no Kremlin para assinalar o Dia Internacional da Mulher. O líder russo destacou a prontidão do povo russo em defender o futuro, sublinhando que as melhores qualidades das pessoas são exibidas nos tempos mais difíceis e desafiantes.

“Agora, quando a Rússia enfrenta novamente ameaças diretas à sua segurança e soberania, vemos exemplos de valor e determinação, coragem e prontidão para defender a verdade, proteger as pessoas e o futuro do nosso Estado”, destacou o líder russo, segundo o discurso publicado na página oficial do Kremlin.

Durante a cerimónia, que decorreu no Salão de Santa Catarina, o chefe de Estado russo atribuiu prémios às “mulheres excecionais” russas: mães, educadoras, profissionais de saúde. “Não há nada que vocês não possam fazer. Conseguem ser doces, femininas e ao mesmo tempo muito fortes, sempre em busca de justiça e de fazer o máximo para garantir que a vida na vossa família, na sociedade e no país muda para melhor”, acrescentou.

Putin gave state awards to “exceptional women” in the Kremlin today, including several working with Russian authorities in occupied Ukraine pic.twitter.com/ArZr0lB4pR — max seddon (@maxseddon) March 8, 2023

O líder russo destacou em particular os exemplos de coragem e determinação das mulheres que estão a contribuir para a “operação militar especial” — termo utilizado pelo Kremlin para descrever a guerra na Ucrânia –, sublinhando o papel de correspondentes de guerra e profissionais de saúde que trabalham nos territórios ocupados pelas forças russas.

As médicas e profissionais de saúde, incluindo as que estão a trabalhar no Donbass [região ucraniana] e na Novorossiya [zona que incluía parte da Ucrânia no império russo]”, são verdadeiras heroínas”, afirmou.

Ao final da noite de terça-feira o Presidente Putin já tinha publicado um vídeo em antecipação ao Dia da Mulher, onde deixava um especial agradecimento às mulheres no setor militar, afirmando que a sua coragem surpreende mesmos os combatentes mais.