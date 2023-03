O lar de idosos Delicado Raminho, na Lourinhã, vai ser encerrado por ordem da Segurança Social, avançou esta quarta-feira a SIC Notícias.

Em comunicado enviado às redações, a Segurança Social informa ter concluído o “processo de fiscalização ao Lar Delicado Raminho, no concelho da Lourinhã, tendo confirmado várias das situações denunciadas”, após a notícia da SIC do passado domingo, em que se relatavam más práticas de funcionamento.

Ouça aqui a História do Dia sobre se Portugal protege os idosos

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Nesse sentido, o Instituto da Segurança Social decretou o encerramento do lar e iniciou o processo de transferência dos utentes em colaboração com os seus familiares”, sublinha a Segurança Social.

O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social garantiu, na segunda-feira, que não tinha informações sobre o estado do lar Delicado Raminho, no Vimeiro, Lourinhã. A ministra Ana Mendes Godinho adiantou, na terça-feira, que tinha havido uma fiscalização em 2022, mas ressalvou a situação não era idêntica aquela que foi denunciada na notícia da SIC.

De acordo com a SIC, as denúncias apontam para tratamentos que não são feitos, pensos que ficam por mudar, e banhos que são dados com balde e, na maior parte das vezes, com água fria ou aquecida em panelas, por causa de uma “caldeira problemática”. “Já chegámos a ficar 15 dias sem água quente na época da Covid”, revelou uma funcionária, sob anonimato. Uma utente, também sob anonimato, queixou-se do frio e do facto de não existir aquecimento central.