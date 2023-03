O lar da Lourinhã que está a ser investigado por suspeitas de maus tratos a idosos foi alvo de uma visita por parte da Segurança Social e da área da Saúde em 2022 e na altura foram feitas recomendações. Ainda assim, a situação durante essa visita “não tinha nada a ver” com as denúncias entretanto noticiadas pela SIC. A ministra da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, promete uma fiscalização “completamente implacável” ao lar.

“A informação que tenho é que tinha havido uma visita conjunta em 2022 relativamente a este lar, da qual tinham resultado várias recomendações“, disse Ana Mendes Godinho esta terça-feira, numa audição regimental no Parlamento. Questionada pelo PSD, acrescentou ainda que “a situação que foi detetada [na notícia da SIC] já não tinha nada a ver com a situação que foi verificada aquando dessa visita“.

Na segunda-feira, a ministra já tinha anunciado uma inspeção urgente ao lar de idosos Delicado Raminho, na Lourinhã, acrescentando, na audição regimental no Parlamento, que além da fiscalização neste lar, está a decorrer uma fiscalização “noutro lar da mesma propriedade”. Esta terça-feira ficou também a saber-se que o Ministério Público abriu um inquérito ao lar da Lourinhã.

O Observador já tinha questionado o Ministério da Segurança Social sobre quantas fiscalizações foram feitas em lares legais só no ano passado, mas não obteve resposta. Ana Mendes Godinho divulgou esses dados aos deputados esta terça-feira: em 2022, foram feitas 7 mil visitas “de acompanhamento” a lares em Portugal, tendo sido feitas 674 fiscalizações como parte de visitas “não avisadas”. “Foi o ano em que tivemos o maior número de ações de fiscalização de sempre em lares”, disse mesmo a ministra.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em 2022 foram encerrados 117 lares, dos quais “cerca de 22 foram encerrados de forma imediata, atendendo às situações detetadas”. Ana Mendes Godinho apela à denúncia de situações irregulares, sublinhando que o caso da Lourinhã é uma “situação completamente inaceitável”. E prometeu: “Toda a fiscalização tem de agir de forma completamente implacável“.

A SIC denunciou suspeitas de maus tratos no lar Delicado Raminho, que incluíam situações em que as roupas eram lavadas sem detergente – permanecendo o cheiro a urina e a fezes – banhos dados a idosos com água fria ou uma alimentação deficiente aos utentes.