Ir à polícia para saber distinguir um filho (gémeo) do outro? A ideia parece bizarra, mas é real: aconteceu a uma mãe argentina, que, desesperada por não conseguir perceber qual era cada um dos dois bebés, teve de pedir ajuda e partilhou o estranho drama no Twitter — tendo mesmo acabado por ser contactada por um organismo público da Argentina para identificar os meninos.

A história começa na conta do Twitter de Sofi Rodríguez, que começou por lamentar ironicamente que estaria prestes a ganhar o “prémio de mãe do ano”, porque precisava de ir à polícia para poder recolher as impressões digitais dos dois filhos e assim conseguir distingui-los.

Mañana tengo que ir a la policía para que le tomen la huella digital a mis gemelos y me digan cuál es cuál????????‍♀️, el premio a la madre del año me gane. — Sofi Rodriguez (@sofiar388) March 2, 2023

Os gémeos, Valentín y Lorenzo, têm 45 dias e, como se prova nas fotografias que a mãe partilhou, são muito parecidos.

Foto de los gemelos , tienen 45 días pic.twitter.com/wGYVRzGlLR — Sofi Rodriguez (@sofiar388) March 2, 2023

Sofi explicou que consegue distingui-los por uma marca de uma vacina no braço de um dos bebés — um deles terá, aliás, levado já duas vacinas erradamente. Mas não sabe qual é qual. “Preciso de saber, para seguir as suas histórias clínicas. Nas fotografias parecem diferentes, mas é porque estão em ângulos diferentes ou por causa da luz. Em pessoa são iguais“.

Dois dias depois da partilha original, a 4 de março, foi ao Twitter dar a boa nova: os pais foram contactados pelo Renaper, organismo responsável pelo registo. “Vão falar connosco, assim saberemos quem são“, celebrou.

E foi na mesma rede social que explicou a origem da confusão: inicialmente, os bebés tinham uma pulseira do hospital, cada um com uma cor diferente. No dia em que a retirou, a mãe vestiu-os com dois bodies de cores diferentes também — mas durante a noite Valentín y Lorenzo vomitaram e os pais despiram-nos, deixando de conseguir distinguir quem era quem.

Perante algumas críticas de outros utilizadores no Twitter, a recém mãe também se justificou partilhando uma conversa de Whatsapp com o companheiro em que relata a quantidade de vezes que acorda de noite por causa dos bebés, para que se perceba “as noites sem dormir” que passa e porque é que foi fácil distrair-se na troca de roupas.

Y acá está la muestra de lo que son nuestras noches sin dormir. Por eso es que se nos pasó lo de la cinta. pic.twitter.com/2Xxqm0yCf2 — Sofi Rodriguez (@sofiar388) March 4, 2023

Apesar de algumas críticas, a história também foi recebida com bom humor por outros utilizadores, que foram confessando estar a rir-se com o relato (incluindo pais de gémeos) e fazendo perguntas.

Por exemplo, houve quem perguntasse se, sendo os bebés tão pequenos, a mãe não poderia simplesmente “recomeçar”, dando o nome que quisesse a cada um. Sofi riu-se e lembrou que cada um tem a sua certidão de nascimento, historial clínico e “basicamente a sua identidade” — além disso, como mãe quer saber “qual é qual”. Também recebeu conselhos de outros pais de gémeos (uma mãe pintou uma unha do pé de cada bebé de cor diferente, por exemplo).

O jornal espanhol ABC contactou Sofi depois de ter visto a história no Twitter. Ainda à espera de conseguir perceber quem é Valentín y Lorenzo, revelou: “Agora, cada um tem uma pulseira no pulso de cor diferente, uma azul e uma roxa, para os diferenciarmos. Mas ainda estamos à espera de que nos digam quem é quem”.

Ao ABC, Sofi garantiu que apesar desse episódio se considera a si própria e ao companheiro, Leo, “muito bons pais”: “Vivemos para eles. São bebés que estão saudáveis, bem alimentados, limpos, a casa está em ordem… Estamos contentes, felizes e seguros”. E, fora este problema, sem contarem com ajuda de familiares próximos e a tomar conta de dois bebés gémeos diz que até estão a sair-se “melhor” do que imaginavam.