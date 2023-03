A norte-americana Mikaela Shiffrin igualou esta sexta-feira o recorde de 86 vitórias de Ingemar Stenmark em taças do mundo de esqui alpino, precisamente no país do lendário esquiador sueco, na prova de slalom gigante em Are.

Este é um dia simplesmente espetacular. Só queria poder lutar por isto”, exultou Shiffrin, no fim da competição, na qual se impôs por 64 centésimos de segundo à italiana Federica Brignone.

Para se isolar como a melhor atleta de todos os tempos — homem ou mulher — bastará à competidora, que na segunda-feira completa 28 anos, impor-se no sábado na prova de slalom, na qual é habitualmente mais forte, no evento do país nórdico, no qual averbou o seu primeiro êxito, em 2012.

Stenmark, com dois ouros olímpicos e três títulos mundiais no currículo, construiu o seu legado em provas de slalom e slalom gigante nas décadas de 1970 e 1980, enquanto a pretendente norte-americana averbou êxitos também em downhill, super-G, combinado e paralelo.

Esta sexta-feira, consumou também o 20.º triunfo no slalom gigante, igualando a suíça Vreni Schneider, já retirada, no maior número de êxitos nesta disciplina.