É uma espécie de blackout parcial. Depois de ter sido alvo de uma queixa por parte da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) ao Conselho de Disciplina da FPF, por tudo o que disse sobre o VAR na sequência da derrota contra o Gil Vicente, Sérgio Conceição decidiu deixar de falar. Não fez a antevisão na jornada passada, apareceu na flash interview após a vitória contra o Desp. Chaves mas não foi à sala de imprensa e, esta semana, voltou a não fazer a antevisão à receção ao Estoril.

E se Sérgio Conceição não falou, Pinto da Costa falou por ele. À margem do anúncio da renovação da parceria comercial com uma marca de cervejas, o presidente do FC Porto decidiu responder às questões dos jornalistas sobre o silêncio do treinador — e com três frases deixou bem claro aquilo que pensa. “Sobre a APAF não me pronuncio. Sobre questões ridículas não me costumo pronunciar. Acho que o Sérgio Conceição, calado, faz um bom discurso”, atirou.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder FC Porto-Estoril, 3-2 24.ª jornada da Primeira Liga Estádio do Dragão, no Porto Árbitro: Gustavo Correia (AF Porto) FC Porto: Diogo Costa, João Mário (Rodrigo Conceição, 55′), Fábio Cardoso, Pepe, Zaidu, Otávio, Grujic (Uribe, 45′), Stephen Eustáquio (Galeno, 69′), André Franco, Danny Loader (Pepê, 74′), Toni Martínez (Taremi, 69′) Suplentes não utilizados: Cláudio Ramos, David Carmo, Gabriel Veron, Wendell Treinador: Sérgio Conceição Estoril: Dani Figueira, Tiago Santos, Mexer, Pedro Álvaro, Tiago Santos, Gamboa (João Carlos, 90+3′), Francisco Geraldes, João Carvalho (Ndiaye, 90+3′), Rafik Guitane (Carlos Eduardo, 74′), Cassiano (Alejandro Marqués, 79′), Tiago Gouveia Suplentes não utilizados: Pedro Silva, Vital, Rodrigo Martins, Delos, Dele Treinador: Ricardo Soares Golos: Grujic (9′), Tiago Gouveia (27′), André Franco (31′), Francisco Geraldes (gp, 67′), Taremi (gp, 73′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Grujic (4′), a Francisco Geraldes (15′ e 90+6′), a Cassiano (21′), a Tiago Santos (53′), a Pepe (67′), a Gamboa (90+2′), a Galeno (90+4′); cartão vermelho por acumulação a Francisco Geraldes (90+6′)

