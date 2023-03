Há 120 anos que o Automóvel Club de Portugal apoia os portugueses que diariamente circulam nas estradas, não só promovendo e melhorando uma mobilidade que se pretende segura, mas também, adaptando-se sempre às suas necessidades e, muito importante, ao momento presente. Por isso mesmo, nos últimos tempos, o ACP tem vindo a posicionar-se de forma a “ajudar todos na transição para uma mobilidade sustentável”, como explica Luís Figueiredo, Diretor Geral do ACP, salientando que “no centro do clube não estão os veículos, mas sim as pessoas”.

Com efeito, ao vivermos numa era em que a proteção do planeta é cada vez mais determinante e em que se pretende atingir a neutralidade carbónica até 2050, o ACP abraçou também o desígnio e assumiu o compromisso da sustentabilidade. “A mobilidade tem de deixar de ser poluente, há diversas escolhas e possibilidades, mas o caminho tem de se fazer”, afirma o responsável.

O ACP tem em marcha um programa que inclui diversas ações destinadas a contribuir para esse propósito. Desde logo, há uma forte aposta na informação, tendo sido criada uma área específica no site ACP em acp.pt/eletricos dedicada a veículos elétricos, incluindo aconselhamento para escolher o veículo elétrico adequado”. De salientar que tanto no site como na revista ACP (que é simultaneamente digital e com distribuição trimestral em papel), são publicados diversos artigos e notícias sobre a evolução tecnológica em geral, a mobilidade e também sobre a micromobilidade.

Serviços específicos para condutores de elétricos

Ao tomar consciência que a forma como as pessoas se deslocam mudou, o ACP acompanhou a mudança, procurando “proporcionar os melhores serviços aos sócios na mobilidade e na vida”. Nesse sentido, como realça Luís Figueiredo, “foi a primeira entidade a ter assistência especializada a veículos elétricos”. Este serviço assegura que, em caso de necessidade, os veículos elétricos são carregados no local ou rebocados até a um posto de carregamento. A partir de 15 de março, o serviço para veículos elétricos passa a garantir uma linha de atendimento personalizado contínuo, para todos os condutores de carros eletrificados.

Além disso, entre os serviços disponibilizados para apoiar a transição, o destaque vai também para o apoio que é fornecido à decisão de compra ou renting de elétricos, bem como para a recentemente lançada app de carregamento ACP Electric. Aberta a todos os condutores e com desconto de 15% (com o apoio da BP e EVIO) na tarifa de energia para os sócios ACP, nesta aplicação é possível encontrar simulações e comparações entre postos – preços, disponibilidades, distâncias e tipos de carregador em função do veículo – com acesso e gestão de todo o histórico de carregamentos e faturas, permitindo ainda o pagamento de qualquer carregamento, em Portugal e no estrangeiro bem como a memorização de percursos e postos favoritos.

Formação

Por seu turno, no ACP continua a haver uma aposta crescente na formação, agora também virada para as necessidades atuais. É o caso dos novos cursos criados para condução ou de motos da categoria 125 cc, que são “cursos de quatro horas de duração para incutir regras básicas de condução segura de moto e que são muito importantes devido ao aumento de condutores que, nas cidades, estavam habituados a conduzir carros, mas que passaram a usar também motos 125 cc porque não necessitam de habilitações adicionais além da carta de condução de veículo ligeiro”, justifica o Diretor Geral do clube.

Nas suas palavras, “a formação para a condução também viveu um enorme desenvolvimento e hoje não inclui apenas as escolas de condução de Lisboa e do Porto, integrando muitos outros cursos, desde condução defensiva, recuperação de pontos da carta, cursos profissionais para motoristas TVDE ou até cursos de psico-condução para quem tem medo de conduzir”, enumera.

Já conhece o Grande Prémio ACP Elétrico do Ano? ↓ Mostrar ↑ Esconder Agora, já pode contribuir para a eleição do carro elétrico do ano. Basta participar no grande prémio promovido pelo ACP inscrevendo-se na página eletricodoano.acp.pt. Ao longo do ano, poderá votar 4 vezes em 4 categorias de elétricos: Crossover/SUV, Citadino, Familiar e Premium – a partir de 15 de abril, 15 de julho, 15 de outubro e 15 de dezembro, até ao final de cada mês. No final, o carro mais votado das quatro categorias é eleito o carro Elétrico do Ano. Os participantes também podem ser premiados! Um prémio por categoria no valor de 250 euros em saldo da app ACP Electric. O vencedor de cada categoria é sorteado entre os participantes que acertaram no carro mais votado. O grande prémio, um Mini Cooper SE, será sorteado entre os participantes que acertaram no carro mais votado de todas as categorias. Inscreva-se em eletricodoano.acp.pt e ganhe!

Um clube que sempre se reinventou

De acordo com o responsável, o reposicionamento do ACP não é um fenómeno isolado, faz antes parte de uma linha que sempre foi seguida, já que “ao longo dos seus 120 de história, o ACP sempre se reinventou”. “Quando os seguros de veículos passaram a ter assistência em viagem, o ACP não só diferenciou a sua assistência em viagem, que hoje é a única que repara avarias ou pneus no local ou paga o mecânico na oficina à escolha, como diversificou os serviços”, recorda, acrescentando que “o presente não é exceção”, com o ACP a ser pioneiro na disponibilização de assistência na estrada a veículos elétricos.

Outra área de grande desenvolvimento nos últimos anos tem sido a saúde dos sócios: “Além do médico em casa por 10 euros, existem muitos outros serviços e benefícios, como o plano de saúde gratuito para sócios ou o apoio domiciliário a doentes e seniores”. Por outro lado, estão ainda disponíveis serviços de mediação de seguros e outros relacionados com a casa e a oferta de inúmeros descontos.

Por último, Luís Figueiredo elenca as vantagens na área do lazer e das paixões, referindo que o clube promove “o desporto motorizado, as viagens e passeios, o clube de automóveis clássicos, o de golfe – que é já o maior clube português de golfe – e o mais recente, de autocaravanismo”, que vem também responder a uma procura cada vez maior por parte dos portugueses.