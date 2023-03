Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

Mísseis russos a sobrevoar o território ucraniano, alheios aos civis que se atravessam no seu caminho. Uma mulher ucraniana e uma criança observam, sem nada poder fazer, a sua chegada. Foi assim que Maria Moskalyova, de 13 anos, respondeu ao pedido de uma professora para desenhar algo em apoio da invasão russa da Ucrânia: um protesto pacífico que levou as autoridades russas a retirá-la do cuidado do pai, Alexei, e a colocá-la num orfanato, onde se encontra há duas semanas.

#Russia 12-year-old Maria Moskaleva was sent to an orphanage, writes @OvdInfo. Her father Aleksei Moskalev was detained after she posted an anti-war drawing. He also spoke out against the war. Reportedly, his savings were stolen from the apartment in the town of Efremov near Tula pic.twitter.com/joPzBsgpn4

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) March 1, 2023