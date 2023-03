Os clientes do mercado regulado de eletricidade deverão pagar menos a partir de 1 de abril, face ao que pagam atualmente. Esta quarta-feira, a ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos), atualizou o preço da tarifa de Energia do mercado regulado em -5 euros por MWh.

De acordo com a ERSE, “para a maioria dos clientes domésticos do mercado regulado, a atualização representa uma redução de aproximadamente 3% na fatura média mensal de eletricidade”.

Com a atualização, nota o regulador, o aumento de 3,3% da tarifa em Baixa Tensão Normal anunciado para este ano será, afinal, de 1% em 2023 face a 2022. A nova tarifa abrange os consumidores no mercado regulado, que representam cerca de 7,5% do consumo total e totalizavam 988 mil clientes em janeiro de 2023.

A ERSE explica que a descida resulta da monitorização trimestral que faz, na qual analisa a adequação da tarifa de Energia do mercado regulado, face aos custos de aquisição considerados para o Comercializador de Último Recurso (CUR), segundo um mecanismo pré-estabelecido no Regulamento Tarifário. “Verificando-se um desvio de ±10 EUR/MWh relativamente ao custo de aquisição inicialmente previsto, a tarifa de Energia é atualizada em ±5 EUR/MWh”, refere o regulador em comunicado.

Para o ano de 2023, continua a ERSE, a atualização da previsão do custo de aquisição do CUR aponta para um desvio de – 73,04 EUR/MWh face à previsão implícita nos preços da tarifa de Energia em vigor até março. “Como tal, a adequação da tarifa de Energia aplicada aos clientes do mercado regulado resulta, regulamentarmente, na atualização da tarifa de Energia em -5 EUR/MWh, com efeitos a partir de 1 de abril de 2023”

O regulador dá como exemplo a fatura média mensal de um casal sem filhos, com uma potência contratada de 3,45 kVA e um consumo de 1900 kWh/ano, que deverá descer 1,02 euros por mês para, em média, 36,62 euros.

Já a fatura de um casal com dois filhos, uma potência contratada de 6,9 kVA e um consumo de 5000 kWh/ano deverá descer 2,83 por mês para uma média de 92,43 euros.