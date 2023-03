O Reino Unido vai banir a aplicação TikTok dos equipamentos usados por funcionários do governo, foi anunciado esta quinta-feira. A medida tem efeitos imediatos.

Os funcionários governamentais só vão poder usar nos smartphones aplicações de uma lista pré-aprovada. Mas há algumas exceções limitadas para o uso do TikTok, caso seja necessário por “razões operacionais”, explicou Oliver Dowden, membro do governo inglês. Os funcionários vão poder continuar a usar o TikTok nos equipamentos pessoais.

“Esta é uma movimentação proporcional tendo em conta um risco específico nos equipamentos do governo”, foi explicado.

Desta forma, o governo britânico segue uma decisão que já foi tomada em países como os Estados Unidos, Canadá ou a Bélgica. Também a Comissão Europeia proibiu os funcionários de usar a aplicação de vídeos curtos em equipamentos governamentais.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O TikTok, que pertence à empresa chinesa ByteDance, tem enfrentado forte escrutínio, surgindo dúvidas sobre se os dados dos utilizadores poderão ter chegado às mãos do governo chinês.

A empresa tem rejeitado as suspeitas sobre a segurança. Na semana passada, anunciou o Projeto Clover, através do qual pretende “introduzir uma série de novas medidas para melhorar as atuais proteções de dados”, anunciando também a abertura de centros de dados na Irlanda e Noruega.