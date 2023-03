O Ministério da Saúde da Tanzânia informou, esta sexta-feira, ter detetado uma doença “desconhecida” e misteriosa que já causou a morte a cinco pessoas. O país africano mobilizou até uma equipa de especialistas em saúde pública para investigar e para apurar que doença é esta.

A doença foi detetada “em sete pessoas com sintomas como febre, vómitos e hemorragias em várias parte do corpo”, explicaram as autoridades sanitárias num comunicado citado pela Agence France-Presse. Dessas sete pessoas, cinco morreram.

Foi na região de Kagera, perto da fronteira com o Uganda, que o problema foi pela detetado primeira vez. “Já foram retiradas amostras dos pacientes e dos mortos com o objetivo de tentar identificar que tipo de doença é esta”, sublinhou o Ministério da Saúde, que aconselhou os cidadãos a permanecerem calmos e a tomarem precauções para evitarem o contágio.

O Ministério da Saúde da Tanzânia acredita que a doença pode ser contagiosa.