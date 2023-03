Em atualização

Milhares de pessoas manifestam-se este sábado na cidade de Lisboa contra o aumento do custo de vida, uma manifestação nacional convocada pela CGTP que junta trabalhadores do setor privado e da Administração Pública em dois pontos diferentes da capital portuguesa, confluindo depois na rotunda do Marquês de Pombal, no centro da cidade.

Sob o lema “Todos a Lisboa! Aumento Geral dos Salários e Pensões – Emergência Nacional”, o protesto já tinha sido apontado pela PSP como potencialmente causador de “bastantes constrangimentos” na capital portuguesa, uma vez que, na prática, estão em causa duas manifestações simultâneas.

As autoridades começaram, aliás, a cortar várias vias de trânsito no centro da cidade de Lisboa logo a partir das 13h30.

Na Praça do Saldanha, começaram a concentrar-se a partir das 14h os manifestantes do setor privado; já na Rua das Amoreiras começaram, à mesma hora, a juntar-se os trabalhadores da Administração Pública que aderiram ao protesto. Ambos os cortejos vão descer as respetivas avenidas rumo à rotunda do Marquês de Pombal, onde decorrem os habituais discursos dos dirigentes sindicais no final da concentração.

Na manhã deste sábado, já havia vários comboios e autocarros organizados a deslocarem-se para a cidade de Lisboa a partir de diferentes pontos do país, transportando centenas de manifestantes para se juntarem aos protestos.

Em declarações à CNN Portugal na Praça do Saldanha perto das 15h, Isabel Camarinha, secretária-geral da CGTP explicava que já havia milhares de pessoas ali.

“Estou aqui já no Saldanha, onde estão concentrados os trabalhadores do setor privado e do setor empresarial do Estado. Já estão aqui muitos milhares de trabalhadores e, certamente, muitos estão ainda a chegar, tal como nas Amoreiras já estarão os da Administração Pública. E daqui a pouco iniciaremos esta manifestação”, disse, reiterando que “o aumento do custo de vida toca a todos e a luta tem sido de todos.”

Segundo Ana Pires, também da CGTP, a central sindical está à espera de milhares de trabalhadores “vindos de todos os distritos e setores de atividade, tanto da Administração Pública como do setor privado”.

“O nível de indignação registado nos locais de trabalho é muito significativo, os trabalhadores estão a passar dificuldades extremas por via dos seus baixos salários”, disse Ana Pires à agência Lusa. “Há famílias que têm de fazer opções diárias entre pagar as suas contas ou pôr comida na mesa.”

A CGTP destaca que “os trabalhadores exigem a regulação dos preços dos bens essenciais e medidas que impeçam o aumento das rendas e das prestações dos empréstimos à habitação”.

“O poder de compra retirado aos salários dos trabalhadores tem servido para aumentar os lucros do capital”, diz ainda a central sindical.

“O Governo insiste em não responder aos problemas, não regula o preço de bens essenciais, promove a perda de poder de compra dos salários, mantém uma legislação laboral contra os trabalhadores ao mesmo tempo que os lucros das grandes empresas aumentam. A subida de preços, a inflação e a redução do poder de compra não são uma fatalidade”, acrescenta.

Jerónimo de Sousa junta-se aos “homens e mulheres” com quem partilhou “tantas lutas”

O antigo secretário-geral do PCP Jerónimo de Sousa é uma das personalidades presentes na manifestação. Em declarações à CNN Portugal, o ex-líder comunista disse que sua presença no local é “solidária” com os “objetivos com que esta gente imensa se movimenta”.

“Tem a ver com as suas vidas, com os seus salários, com as suas reformas e pensões, com o SNS, com tantos problemas que existem. Esta manifestação quer de facto responder que é preciso que isto mude. É preciso, de facto, uma outra política, que tenha em conta as aspirações, as inquietações desta manifestação espantosa”, disse Jerónimo de Sousa.

O antigo líder comunista destacou também a sua proximidade aos “homens e mulheres” com quem partilhou “tantas lutas” e sublinhou a sua “inquietação” pelos “momentos que estamos a viver”.