O partido de André Ventura estará a organizar um evento para reunir vários partidos de extrema-direita em Lisboa e, segundo o Correio da Manhã, um dos presentes é Jair Bolsonaro, antigo Presidente do Brasil, que estará acompanhado pela mulher, Michelle Bolsonaro.

Segundo o mesmo jornal, o Chega foi contactado, na semana passada, pelo gabinete de assessoria de Bolsonaro, com a sugestão de um encontro entre o ex-Presidente brasileiro e André Ventura. Bolsonaro está neste momento a viver nos Estados Unidos, país para onde viajou dois dias antes de Lula da Silva dar início ao seu mandato.

O líder do Chega decidiu então convidar líderes de extrema-direita europeus: de Espanha contará com a presença de Santiago Abascal, do Vox e França estará representada por Marine Le Pen, da União Nacional.

Para Itália, os convites terão sido enviados para Giorgia Meloni, primeira-ministra, e para Matteo Salvini, vice-primeiro-ministro, mas os dois líderes de extrema-direita não terão agenda para viajar até Portugal.

O recinto para o evento ainda não é conhecido, segundo o Correio da Manhã, mas poderá acontecer no Campo Pequeno ou no Altice Arena, ambos os espaços em Lisboa. E deverá realizar-se durante a primeira metade de maio.