Em mais um teste para o Campeonato da Europa, a seleção sub-21 de Portugal enfrentou a Roménia, seleção anfitriã da prova, em Bucareste. Após chumbar na avaliação anterior contra o Japão, as esperanças nacionais tinham pela frente um adversário que também vai estar na fase final da competição. Desta vez, a estrutura do exame mudou e a vitória por 2-0 demonstra que a equipa das quinas se deu bem com isso. Tudo porque Rui Jorge colocou quase toda a gente em avaliação e percebeu que tem à disposição escolhas múltiplas que vão permitir respostas de maior desenvolvimento em junho.

“Em jogos particulares podemo-nos dar ao luxo de experimentar coisas novas sem correr o risco dos pontos nos fazerem falta. Temos uma margem maior para testar e também é o que vamos fazer neste jogo”, avisou o selecionador nacional, Rui Jorge, em declarações ao Canal 11. Com Gonçalo Inácio, António Silva, Gonçalo Ramos e Celton Biai a prestarem serviços à seleção A, os sub-21 tiveram ainda o contratempo da lesão de Paulo Bernardo, que foi substituído por Vasco Sousa, num jogo com características especiais, na análise do técnico. “A Roménia é forte a sair no ataque rápido. Por isso, é o que eu espero neste jogo, num excelente estádio, com um excelente relvado, esperemos que com um grande ambiente também, para que seja um bom teste para nós”.

Numa convocatória variada ao nível dos clubes representados, Rui Jorge tem em mãos um grupos desfalcado ao nível das soluções para o centro da defesa. Além da ausência de Gonçalo Inácio, também Tiago Djaló se encontra a contas com uma grave lesão. “É uma realidade, será o setor onde mais jogadores com menos tempo connosco vamos ter em campo”. Em sentido contrário, Pedro Neto voltou a fazer parte dos sub-21 apesar das internacionalizações que somou na seleção principal. “É nesse misto de maior e menor experiência aqui connosco que vamos desenvolvendo o que queremos para a nossa equipa. O que nós tentamos é que dentro de campo consigam equilibrar-se naquilo que é a ideia de jogo, pensarem todos da mesma forma e disputarem o jogo com a qualidade que normalmente metemos em campo”.

