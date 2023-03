Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

O Presidente norte-americano, Joe Biden, questionou o nível de cooperação entre a Rússia e a China, na sequência do encontro dos líderes russo e chinês em Moscovo.

“Nós expandimos as nossas alianças. Digam-me uma circunstância na qual a China fez um compromisso significativo à Rússia. Que compromisso podem fazer?”, questionou Biden durante uma conferência de imprensa em Ottawa, ao lado do primeiro-ministro canadiano.

O líder norte-americano notou que os Estados Unidos estão a reforçar as parcerias com a NATO, o G7, a Coreia do Norte e também os países do Quad (Índia, Austrália, Japão).

Eu não levo a China de ânimo leve. Não levo a Rússia de ânimo leve. Mas acho que a exageramos muito [a parceria]”, afirmou, segundo a CNN.

Durante a conferência de imprensa Biden disse ainda que Pequim não providenciou armamento à Rússia para a guerra na Ucrânia. “Tenho ouvido nos últimos três meses que a China vai enviar armas significativas à Rússia. Mas ainda não o fizeram, o que não significa que não venham a fazê-lo”, explicou.