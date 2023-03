A revista está disponível nas bancas e em 510.pt. Aproveite a campanha promocional para a subscrição e portes grátis até dia 10 de abril.

No mês da Primavera, a revista Observador Lifestyle encheu-se de cores e de plantas, como a estação pede. Neste novo número, reunimos um guia ilustrado sobre como ter um jardim em casa, outro para saber fazer um arranjo de flores, e ainda um conjunto de marcas portuguesas que incentivam a descobrir os bons ares da montanha, entre muitos outros artigos.

Quem conhece bem as montanhas, e o território português em geral, é o fotógrafo Duarte Belo, entrevistado nesta edição. Depois de viajar pelas suas paisagens, partimos também num restaurante itinerante pelo país, à boleia das Residências do chef João Rodrigues. Já no campo das escapadinhas, propomos uma visita ao “pequeno grande” Hotel das Amoreiras e ainda dois destinos surpreendentes: Arouca, onde é possível dormir num antigo espigueiro, e Alcobaça, para conhecer o novo hotel que ocupa parte do célebre mosteiro.

No tema de capa, ouvimos cinco curadores que também andam de norte a sul do país à procura de peças com história, com “sensibilidade e bom gosto” – Filipa Alves, da loja e estúdio Flórida, abre as honras. Mas há mais criativos para conhecer ao longo de 148 páginas: Iva Viana, que trabalha o gesso em Viana do Castelo; Paulo Piedade, que faz as facas Afiôd no Barreiro; Daniela Sá e João Carmo Simões, o casal de arquitetos por trás da editora Monade e do ateliê João Carmo Simões, que nos abriu as portas de casa; ou ainda Susan Fischer, consultora de cores em Lisboa.

Colorida e otimista, esta é uma edição que reúne boas notícias e coisas bem feitas – e se bem precisamos delas.

Com direção de Ana Dias Ferreira e direção de arte de Luís Alexandre, este número está disponível por 6,90€ no formato papel e 4,90€ na versão digital. Está à venda nas bancas e também online, em 510.pt com portes grátis até dia 10 de abril.

