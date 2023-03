A realizadora italiana Liliana Cavani e o ator de Hong Kong Tony Leung Chiu-wai vão receber Leões de Ouro pela carreira no próximo Festival de Cinema de Veneza, anunciou esta segunda-feira a organização do evento.

Em comunicado, o diretor do festival, Alberto Barbera, referiu-se a Cavani, nascida em 1933 e autora de filmes como “O Porteiro da Noite” ou “A Pele“, como “uma das mais emblemáticas protagonistas do Novo Cinema Italiano dos anos 1960, cujo trabalho percorreu mais de 60 anos da história do espetáculo”.

A sua mentalidade sempre foi de inconformidade, livre de preconceitos ideológicos e desligada de qualquer tipo de lavagem cerebral; é motivada pela procura constante pela verdade, escondida nos cantos mais remotos e misteriosos da alma humana”, realçou Barbera.

Sobre Tony Leung Chiu-wai, nascido em 1962, o diretor do festival de Veneza disse que se trata de “um intérprete carismático no decurso de uma carreira transnacional excecional que evoluiu em paralelo com a expansão da circulação global do cinema”.

Os papéis de Tony Leung não apenas cobriram uma grande variedade de géneros, mas também juntaram televisão, cultura popular e cinema artístico em diferentes latitudes. A sua reputação está intimamente ligada à colaboração de longa data com autores premiados e aclamados, com auge na sua performance inesquecível em ‘Disponível para Amar’, de Wong Kar-wai, que lhe valeu o prémio de melhor ator no festival de Cannes”, sublinhou Barbera.

Os prémios vão ser entregues durante o 80.º Festival Internacional de Cinema de Veneza, que vai acontecer entre 30 de agosto e 9 de setembro.