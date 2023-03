O jogador de futebol Neymar fingiu perder esta segunda-feira um milhão de euros num site de apostas online, num episódio que parece não ter passado de uma jogada de marketing.

A recuperar de uma lesão, o avançado do PSG abriu uma livestream onde partilhou as suas apostas com a comunidade online. Pouco mais de uma hora depois, contudo, Neymar acabou por perder, acreditavam os espetadores, um milhão de euros, o equivalente a cerca de 5,6 milhões de reais. Numa tentativa de aliviar a tensão do momento, o avançado fingiu chorar em frente das pessoas que o viam na internet.

Neymar é o rei do entretenimento até fazendo live slk, o cara é foda kkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/EGV6C5ygP0 — Portal do Neymar ???????? | Fan account (@portaldonjr) March 28, 2023

A “triste perda” foi acompanhada por uma versão em flauta da música principal do filme Titanic, enquanto os amigos de Neymar, em conversa com o mesmo, aproveitaram para brincar com a situação. Um dos amigos aproveitou para dizer que Neymar conseguira “ir de um milhão para zero em 60 minutos”.

Ao Portal UOL, contudo, a assessoria do jogador explicou que o avançado não perdeu dinheiro nenhum, sendo na verdade uma manobra de marketing para a casa de apostas online em questão.