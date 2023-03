“Se decidi continuar é porque sinto que o meu lugar é no pódio”. Depois de uma quinta posição no Grand Slam de Paris, onde chegou às meias-finais com três vitórias consecutivas mas acabou por perder no golden score frente a Daria Bilodid no derradeiro combate pelo bronze, Telma Monteiro continuava apostada em voltar aos grandes resultados internacionais. Em Telavive, logo na prova seguinte, acabou por cair logo na primeira ronda. Agora, no regresso em Antalya um mês depois, terminou no sétimo lugar. E a primeira medalha do ano continua adiada numa fase que prepara também os Mundiais de Doha, no início de maio.

Depois de ficar isenta da primeira ronda, a judoca portuguesa, atual 12.ª classificada do ranking de -57kg, começou por vencer a britânica Nekoda Smythe-Davis (38.ª) por wazari, seguindo-se novo triunfo agora por castigos com a italiana Giulia Caggiano (91.ª) a dar o apuramento para o combate decisivo da fase preliminar. Aí, diante da brasileira Jéssica Lima (18.ª), a atleta do Benfica perdeu por wazari, caindo nas repescagens. O bronze ainda era possível mas Telma Monteiro voltou a sair derrotada, agora com a chinesa Qi Cai (31.ª) no golden score ao fim de quase seis minutos de combate, terminando na sétima posição.

Melhor esteve Maria Siderot, 47.ª do ranking mundial na categoria de -52kg. Após ficar isenta da primeira ronda, a portuguesa conseguiu afastar a 15.ª melhor do mundo, a suíça Fabienne Kocher, seguindo-se novo triunfo com a belga Charline van Snick (31.ª). Só no último combate da fase preliminar surgiu a primeira derrota, com a usbeque Sita Kadamboeva (27.ª), o que fez a judoca do Sporting cair para as repescagens. Aí, Siderot começou por vencer a cipriota Sofia Asvesta (56.ª), caindo de seguida com a húngara Reka Pupp, quarta melhor do mundo, que já tinha relegado a atleta para o quinto lugar em Tashkent mas que agora teve uma réplica bem maior, com Sidetor a cair apenas no golden score após ter ameaçado a surpresa.

Houve mais dois portugueses em ação esta sexta-feira, no primeiro dia do Grand Slam de Antalya: Rodrigo Costa Lopes, 28.º do ranking de -60kg, começou por ficar isento da ronda inicial e perdeu de seguida com o azeri Nazir Talibov, ao passo que Raquel Brito, 70.ª do mundo na categoria de -48kg (que tem Catarina Costa em quinto), saiu derrotada no primeiro combate pela norte-americana Maria Celia Laborde (20.ª).