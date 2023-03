D. Américo Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa e presidente da Fundação da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), disse, esta sexta-feira, acreditar que o Papa Francisco estará em Lisboa em agosto de 2023, apesar dos recentes problemas de saúde do líder da Igreja Católica.

“A preparação da Jornada conta sempre com a presença do Papa”, afirmou D. Américo Aguiar. Em declarações transmitidas pelas televisões, o bispo auxiliar de Lisboa indicou também que a organização da JMJ continua a trabalhar para acolher o Sumo Pontífice.

O bispo auxiliar de Lisboa assinalou que não existe um “plano b, nem c, nem d” relativamente à vinda do Papa a Portugal. “Todos nós podemos ficar doentes. É óbvio que temos consciência do nosso avô de 80 e tal anos, é argentino e resiliente, que nem sempre responde aos conselhos de algum cuidado, mas também sabemos que é essa força e essa energia que o Papa coloca em tudo o que faz.”

“Contamos com ele em agosto de 2023”, vincou D. Américo Aguiar. O Papa Francisco estará em Lisboa, no âmbito da JMJ, entre os dias 3 e 6 de agosto.