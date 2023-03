O que fez no primeiro dia foi apenas o início, o que alcançou no segundo dia promete ser tudo menos o fim: Diogo Ribeiro voltou a ser o grande destaque da sessão matinal do Nacional Open de Portugal, que decorre na Piscina da Penteada, no Funchal, ao bater o recorde nacional dos 100 metros livres que garantiu, em paralelo, a marca mínima para a presença na distância nos Mundiais de Fukuoka e nos Jogos de Paris.

O atleta do Benfica, de 18 anos, alcançou o registo nas eliminatórias da prova, terminando com o tempo de 48,01, abaixo daquela que era a melhor marca nacional que já lhe pertencia (48,529) e dos mínimos olímpicos (48,34). Miguel Nascimento, companheiro no conjunto encarnado, ficou em segundo com 50,76, ao passo que Diogo Lebre, do Algés, terminou com a terceira marca de apuramento para a final (50,95).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

???? OUTRA VEZ QUALIFICADO para PARIS 2024! ???? Depois do 50m livres, Diogo Ribeiro fixou novo recorde nacional nos 100m livres (48,01) durante o Campeonato Nacional Open de Natação e garantiu a segunda qualificação para os @JogosOlimpicos @Paris2024!#COPortugal #EquipaPortugal pic.twitter.com/DBffGDOKYe — Comité Olímpico de Portugal (COP) (@COPPORTUGAL) March 31, 2023

“Estou contente, é mais um recorde nacional com uma marca que faz mínimos para Jogos e Mundiais. Espero fazer melhor de tarde nas finais porque quero chegar aos 47 segundos. Basicamente é isso, continuar a puxar e a melhorar os aspetos em que falhei. Apesar de querer nadar na casa de 47 segundos, este 48,01 já me faz sonhar com medalhas nos Mundiais”, comentou Diogo Ribeiro à Federação de Natação.

De recordar que, no primeiro dia do Nacional Open de Portugal, esta quinta-feira, Diogo Ribeiro tinha conseguido nas eliminatórias o recorde nacional e a marca olímpica nos 50 metros livres (21,87), tornando-se assim o primeiro atleta português apurado para Paris. Na final Miguel Nascimento acabou por levar a melhor com o registo de 21,97, marca que vale mínimos para os Mundiais mas não para os Jogos.

Em atualização