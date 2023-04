Dezassete dias depois, naquela que foi a maior paragem desde que começou a jogar de forma oficial pelo Al Nassr na Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo voltava à ação pelo conjunto de Riade numa deslocação a Al-Ahsa para defrontar o atual penúltimo classificado da Liga, o Al Adalah. E voltava já com mais uns quantos recordes batidos, o principal dos quais relativos ao número de internacionalizações por Portugal (198) que juntou ao máximo de golos marcados por seleções (122). Desta vez, e em apenas dois jogos com Liechtenstein e Luxemburgo, foram quatro golos. De bola corrida, em recargas, de livre direto, de grande penalidade. Era uma questão de escolha. Seguia-se o início da fase de todas as decisões da temporada no clube.

