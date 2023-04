A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) vai testar um sistema “alcohol-lock” que se conecta à eletrónica dos carros e que impede o veículo de funcionar caso o condutor esteja alcoolizado, avança o Jornal de Notícias. O sistema funciona como um teste do balão, que mede a concentração de álcool no sangue através da análise do ar pulmonar.

De acordo com Rui Ribeiro, presidente da ANSR, as autoridades portuguesas estão “a transpor” o mecanismo “para a realidade nacional” e a estudar “como poderia ser enquadrado no nosso ordenamento jurídico e no Código da Estrada”. Países como a Suécia e a Finlândia já aderiram a esta solução, que pode ser até 90% mais eficaz do que outras medidas de prevenção de consumo, indica o JN.

Ao Jornal de Notícias, António Avenoso, diretor-executivo do Conselho Europeu de Segurança nos Transportes, explicou que o sistema não se aplica a todos os veículos: só seria obrigatório em carros de condutores “reincidentes no crime” da condução sob o efeito de álcool “ou pelos que foram apanhados pela primeira vez com uma elevada taxa de álcool”.

Uma diretiva da Comissão Europeia já obriga os novos modelos de carros lançados na União a terem uma pré-instalação de alcoolímetro bloqueador de ignição, explica o JN. As empresas têm dois anos, até 7 de julho de 2024, para adaptar os veículos. A Comissão Europeia estima que esta medida pode evitar a morte de 25 mil e pelo menos 140 mil ferimentos graves até 2038.