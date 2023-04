Um total de 942 crianças ucranianas chegaram a Portugal sem pais ou representantes legais desde o início do conflito na Ucrânia, tendo o Ministério Público (MP) recebido 769 comunicações relativas à chegada daqueles menores, indica fonte do MP ao Observador.

Num caso em que um menor não acompanhado pelos pais ou representantes legais chega a Portugal, a situação “é comunicada ao Ministério Público”, com vista à “instauração da competente ação”. O MP explica ao Observador que, no que diz respeito aos menores ucranianos, “o Gabinete da Família da Criança, do Jovem e do Idoso e Contra a Violência Doméstica da Procuradoria-Geral da República tem vindo a acompanhar a situação”, contando com o apoio de um grupo de trabalho que “envolve diversas entidades”, tais como o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), o Alto Comissariado para as Migrações (ACM), a Segurança Social e a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa.

Após as 769 comunicações realizadas por aquelas entidades, o Ministério Público detalha que instaurou “um total de 461 ações”: 241 levaram à abertura de “processos judiciais de promoção e proteção” de menores, o que significa que o Ministério Público considerou haver “indícios de situação de perigo para a criança ou jovem, suscetíveis de reclamar a aplicação de medida judicial”.

