Uma cassete datada de 1963 poderá ser um dos primeiros registos de uma atuação completa dos Beatles no Reino Unido. Uma gravação dos quatro jovens de Liverpool numa atuação numa escola apenas para rapazes, no início do fenómeno de popularidade “beatlemania”.

A cassete, até agora desconhecida, foi guardada ao longo de 60 anos por um então aluno da Stowe Public School, uma escola em Buckinghamshire. A existência desta relíquia foi revelada a Samira Ahmed, jornalista da BBC, durante uma troca de emails, quando tentava reunir testemunhos de alunos para assinalar os 60 anos do concerto.

O diretor da escola tentou organizar um encontro com o maior número possível de alunos que frequentavam a escola na altura, que hoje já têm mais de 70 anos. Num dos emails trocados para essa preparação, relata o Guardian, o diretor quis perceber com um aluno da altura se o “rumor de que um dos rapazes tinha um fio de um microfone ligado a um gravador debaixo do palco” era verdade ou um mito da escola.

