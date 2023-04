Passaram apenas dois anos e meio, parece quase uma eternidade. Quando chegou ao Palmeiras após deixar os gregos do PAOK, numa mudança ponderada que levou a que estivesse antes a estudar a história do clube, os jogadores que teria à disposição e a capacidade que teria para um projeto a médio prazo como nem sempre é normal no Brasil, Abel Ferreira era praticamente um desconhecido. Treinara no futebol sénior o Sp. Braga e os helénicos, só tinha títulos como jogador (quatro no Sporting), arrancava quase com um “peso” de ser um treinador português na terra onde Jorge Jesus chegou, viu e venceu no Flamengo. Hoje, não passo ao lado de nada nem de ninguém, a ponto de ter sido por mais do que uma vez apontado para a seleção brasileira. E era por isso também que todas as atenções estavam este domingo centradas no Allianz Parque.

