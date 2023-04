As validações do sistema intermodal Andante, da Área Metropolitana do Porto (AMP), cresceram 41,7% em 2022, para os 164,8 milhões, segundo números dos Transportes Intermodais do Porto (TIP) consultados pela Lusa.

De acordo com números dos TIP, o agrupamento complementar de empresas (ACE) que gere o sistema Andante, os números comparam com os 116,3 milhões de validações registadas no ano anterior.

Quanto à comparação com o último ano sem os efeitos da pandemia Covid-19, os valores de 2022 estão ainda aquém, já que em 2019 foram registadas 175,5 milhões de validações, tendo esse também sido o ano em que foram implementados o alargamento da rede e os descontos nos passes ao abrigo do Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos (PART).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No ano passado, as assinaturas mensais representaram 135,8 milhões do total de 164,8 milhões, tendo os títulos ocasionais chegado aos 28,9 milhões de validações.

A zona onde se registaram mais validações foi a do centro do Porto (PRT1, com 65,2 milhões, 39,6% do total), seguida pela do centro de Vila Nova de Gaia (VNG1, com 19,8 milhões, 12%), pela do Porto ocidental (PRT2, 14,3 milhões, 8,7%) e Porto oriental (PRT3, 13,7 milhões, 8,3%).

Por operador, a Metro do Porto representou 39,5% do total de validações no sistema Andante em 2022 (65,1 milhões), seguido de perto pela Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP), que representou 38,8% (63,9 milhões).

A CP – Comboios de Portugal, a outra das empresas agrupadas dos TIP (Metro, STCP e CP detêm 33,3% do capital social cada), registou 5,5% do total de validações Andante em 2022, com 9,1 milhões.

Quanto aos operadores privados, que representaram, em conjunto, 16,2% do total de validações Andante em 2022 (26,6 milhões), a Gondomarense foi a que registou mais validações (6,5 milhões, 4%), seguida pela Maré (4,8 milhões, 2,9%), pela Espírito Santo (3,3 milhões, 2,1%), MGC (3,0 milhões, 1,9%), Valpi (2,8 milhões, 1,8%), Carvalhos (2,4 milhões, 1,5%) e Maia Transportes (1,2 milhões, 0,7%).

Abaixo do milhão de validações ficaram ainda operadores como a Caima, Pacense, Albano Esteves Martins, Arriva, Nogueira da Costa, Landim, Transdev Norte, Rodonorte, Transdev Douro e o Funicular dos Guindais.

Os dados consultados pela Lusa indicam ainda que os TIP faturaram 108,9 milhões de euros em vendas de bilhética, dos quais 53,5 milhões provenientes das máquinas de venda automática, 31,2 milhões das Payshop, 10,8 milhões nas lojas Andante, 5,6 milhões nas Lojas CP e 4,6 milhões nos terminais Multibanco.

Já a aplicação móvel Anda representou 986 mil euros de vendas, uma subida de mais do dobro face aos 450 mil euros de 2021, e através das validações “contactless” (sem contacto) de cartões bancários foram faturados 238,2 mil euros, depois de 54,8 mil em 20