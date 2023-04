(Em atualização)

Disparos e explosões foram ouvidos este sábado na capital do Sudão, Cartum, após o exército ter cercado o quartel-general das Forças de Apoio Rápido (RSF) na cidade, noticiou a Reuters, com base no relato de testemunhas.

Testemunhas relataram à agência EFE tiroteios nas proximidades do quartel-general do exército e da residência do líder militar e presidente do Conselho Soberano, Abdelfatah al-Burhan. Os militares fecharam as estradas que conduzem ao Palácio da República com veículos blindados, de acordo com as mesmas fontes.

Em comunicado, a força paramilitar descreveu as ações do exército como um “assalto brutal” e apelou “ao povo sudanês e à opinião pública internacional e regional para que condenem este comportamento cobarde” e pediram a união da população num “momento histórico crítico”.

As RSF, que emergiram das milícias Janjaweed, acusadas de terem cometido crimes contra a humanidade durante o conflito do Darfur, informaram ainda ainda ter tomado o controlo do aeroporto internacional de Cartum e da base militar de Merowe, no norte do país. Reclamou também o controlo de outras bases militares.

O porta-voz do exército sudanês, Nabil Abdullah, disse à rádio Omdurman que foram as RSF a iniciar as hostilidades. “As Forças de Apoio Rápido atacaram as nossas forças em vários locais, o que exigiu uma resposta”, afirmou, sem adiantar mais pormenores.

O incidente este sábado aconteceu na sequência de vários dias de tensão entre as duas forças após o exército ter acusado as RSF de movimentações ilegais em Cartum e noutras cidades. Esta sexta-feira, o líder do grupo paramilitar manifestou vontade de procurar uma solução para a tensão sem “derramamento de sangue”, segundo oficiais sudaneses que atuam como mediadores entre os militares.

Tanto a Reuters como a Al Jazeera descrevem um clima de medo na cidade.

Embaixador dos EUA “abrigado” juntamente com funcionários da embaixada

John Godfrey, embaixador dos Estados Unidos da América no Sudão, afirmou no Twitter que chegou na noite de sexta-feira a Cartum e que foi acordado na manhã deste sábado com “o som de tiros e de confrontos”. Godfrey disse estar “abrigado” com os restantes funcionários da embaixada enquanto os confrontos decorrem.

“A escalada de tensões dentro do componente militar para as lutas diretas é extremamente perigosa”, escreveu o embaixador no Twitter. “Apelo urgentemente aos líderes militares seniores que parem os confrontos.”

Escalation of tensions within the military component to direct fighting is extremely dangerous. I urgently call on senior military leaders to stop the fighting. (2/2) — John Godfrey (@USAMBSudan) April 15, 2023

O Sudão atravessa atualmente uma crise política devido a rivalidades entre o líder do país, Abdel Fattah al-Burhane, líder do exército e autor do golpe de 25 de outubro de 2021, e o seu braço direito, Mohamed Hamdane Dagalo, chefe das RSF.

No fim de semana passado, a assinatura de um acordo de saída da crise para relançar a transição democrática após o golpe de 2021, que deveria ter tido lugar no dia 6 de abril, foi novamente adiada. A oposição civil apelou a manifestações.

O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, mostrou-se preocupado com a tensa situação no Sudão, exortando todas as partes a redobrarem os seus esforços para restaurar um governo liderado por civis.