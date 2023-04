Três funcionários do Programa Alimentar Mundial (PAM) foram mortos no sábado no Sudão, durante confrontos que irromperem no meio de combates entre o exército e paramilitares, anunciou hoje a missão da ONU no país africano.

Os funcionários do PAM “foram mortos em confrontos que irromperam em Kabkabiya, Darfur do Norte, em 15 de abril, no desempenho das suas funções”, disse a missão da ONU em comunicado citado pela agência espanhola EFE.

O representante da missão no Sudão, Volker Perthes, “condenou veementemente os ataques ao pessoal da ONU” e expressou condolências às famílias das vítimas.

Perthes exprimiu “extrema preocupação” com “relatos de projéteis que atingiram as instalações da ONU” durante os combates.