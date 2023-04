Qual é o melhor dia para lançar NFT? É a 4 de maio, pelo menos para Quim Barreiros. É quando ficará disponível ao público a sua própria coleção de ativos não fungíveis. A estreia do artista musical nestas lides é feita através da coleção QuimFT, composta por mil ativos digitais com motivos alusivos ao cantor, do bigode ao acordeão, sem esquecer a famosa “Garagem da Vizinha”.

“Assim como a cabritinha ficou registada na memória dos portugueses, queremos que esta coleção fique imortalizada na história da música popular portuguesa”, explica Quim Barreiros, em comunicado. “Esta foi uma ideia do meu filho Emmanuel, que quis abraçar pelo carinho que tenho aos meus fãs.”

O lançamento desta coleção tem mão da Happyfact, a agência de marketing que é responsável pela presença digital do “Mestre da culinária”. Ao Observador, Sara Teixeira e João Gomes explicam que o projeto surgiu como um desafio, vindo justamente do filho de Quim Barreiros. “Quem acaba por ter a propriedade da marca é o Emmanuel, que sempre achou muita piada a isto dos NFT, sempre quis perceber mais. E, claramente, já estando a trabalhar há bastante tempo com a HappyFact surgiu esta oportunidade, era um projeto de que falávamos há imenso tempo”, explica Sara Teixeira. “Dissemos ‘ok, está na altura de tirar isto da gaveta.”

