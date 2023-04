O príncipe William terá recebido uma “elevada soma” de dinheiro do grupo de média britânico de Rupert Murdoch, num acordo secreto para resolver discretamente as acusações de que telemóveis da família real tinham sido pirateados. Os detalhes deste acordo foram divulgados esta terça-feira com base em documentos apresentados em tribunal pela equipa jurídica do irmão, o príncipe Harry.

O duque de Sussex está a processar no Tribunal Supremo de Londres o News Group Newspapers (NGN), de Rupert Murdoch, por alegados atos ilegais cometidos por jornalistas do The Sun e do já extinto News of the World, segundo a agência Reuters.

Harry acusa a família real britânica de colaborar com a imprensa para proteger a sua imagem pública. Numa numa declaração de 31 páginas entregue em tribunal, e citada pela agência Reuters, revelou que o “acordo secreto” envolveu o Palácio de Buckingham e os responsáveis seniores do NGN. Disse ainda que a acusação do irmão que recaía sobre a empresa de Murdoch terá ficado resolvida em 2020 com a receção de uma “elevada quantia monetária sem que o público fosse informado”.

“Isto prova a existência de um acordo secreto entre a instituição e os executivos da NGN”, afirmou, citado pela agência de notícias norte-americana.

Em 2012, o grupo de media de Murdoch emitiu um pedido de desculpas pela invasão generalizada levada a cabo por jornalistas do News of the World, publicação que o empresário acabou por fechar.

O caso contra o NGN surge numa altura em que no documentário “Harry & Meghan”, da Netflix, e no seu livro de memórias, “Spare”, Harry já tinha acusado os tabloides britânicos de atividades ilegais e a própria família de ter colaborado com eles para proteger a reputação.